В селе Бесколь прошла встреча служивших на Семипалатинском ядерном полигоне

Со дня закрытия испытательного ядерного полигона в Семипалатинске прошло 32 года. Сегодня ранее служившие на закрытом объекте военные собрались, чтобы отметить это событие. Полигон закрыли благодаря антиядерному движению «Невада-Семей», во главе которого стоял Олжас Сулейменов. Служба в опасной радиоактивной зоне сказалась на здоровье мужчин, но льготы получают далеко не все. Из 250 человек, проживающих в области, помощь от государства получает только 28, но общественное объединение «Семипалатинский ядерный полигон» ведет работу в этом направлении. Также в планах открыть памятную гранитную плиту уже в конце августа.

КАЙРЛА КАМЗИНОВ, председатель Кызылжарского общественного объединения «Семипалатинский ядерный полигон»:

— Мы ощутили все тяготы службы на себе, хотя мы были тогда молоды, 18-тилетние парни. Мы ничего не знали, подписывали бумагу о неразглашении. Это сказалось на здоровье каждого ветерана, если спросите, кто служил на Семипалатинском полигоне, это сказывается на каждом.

Анна Жицкая