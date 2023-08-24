В рамках проекта «Ауыл — Ел бесігі» в Казахстане было реализовано более 3,7 тысячи проектов на общую сумму 326 млрд тенге

Это включает в себя строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, образовательных и здравоохранительных учреждений, спортивных сооружений, а также улучшение внутрипоселковых дорог. В последние годы было выделено дополнительно 90 млрд тенге для решения инфраструктурных задач.

В текущем году планируется реализовать 1,5 тысячи проектов на сумму 143 млрд тенге в 736 селах. Эти проекты охватывают различные области, включая жилищно-коммунальное хозяйство, социальную инфраструктуру и улучшение внутрипоселковых дорог. К 2027 году целью является достижение стандартов Системы региональных стандартов для всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития. В рамках этого проекта ожидается улучшение водоснабжения, состояния дорог, а также строительство и ремонт социальных, культурных и спортивных объектов.