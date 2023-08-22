Североказахстанские фермеры освоили 4,5 млн га земли

15 августа в регионе стартовала уборочная кампания. Общая посевная площадь — 4,5 млн гектаров. На сегодня обмолочено 5 тысяч гектаров масличных культур. Получено 4 тысячи тонны урожая. Показатель — 8 центнеров с гектара. Для повышения плодородия в почву внесено 175 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,3 млн гектаров. До конца года планируется использовать ещё 25 тысяч.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— На сегодня обмолочено 614 тысяч гектаров зерновых культур. Получено 739 тысяч тонн. Урожайность — 12 центнеров с гектара. За счёт соблюдения всех агротехнических мероприятий и привлечения инвестиций в отрасль, прогнозируется выхлоп на уровне прошлого года.

С начала 2023 года фермеры приобрели 1768 единиц техники на сумму 48,2 млрд тенге. Региональные пункты готовы к приёму зерна: ёмкость хранилищ достаточна для покрытия потребностей всей области. Проблем с поставками ГСМ нет. Цена — 250 тенге за литр.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Заготовка кормов реализуется в плановом режиме. Площадь увеличена до 368 тысяч гектаров. На сегодня из 940 тысяч тонн травы готово 875 тысяч. Из запланированных 211 тысяч тонн сенажа готово 228 тысяч. Отмечу, что местные сельхозформирования приступили к подготовке силоса. Для обеспечения населения соломой проведена разъяснительная работа с руководителями.

По словам Айдарбека Сапарова, фермеры учитывают все нюансы и своевременно завершат уборочную кампанию.

Алишер Ашимов