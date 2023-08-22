3-ий отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв стартует в сентябре

3-ий отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв пройдёт в Казахстане с начала осени. Напомню, два уже прошли. Тогда зачислили 350 человек. Из них большая часть, это 75%, трудоустроились в госорганах и организациях квазигоссектора. Об этом журналистам рассказал на брифинге руководитель профильного департамента Дулат Тайшабай.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:

— В их числе 31 резервист назначен на политические должности, 6 резервистов — на должности корпуса «А», один резервист избран депутатом Мажилиса Парламента и 2 резервиста — депутатами маслихатов. С 1 сентября объявлен 3-ий отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв. Особенностью этого отбора станет проведение целевого отбора с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах по ряду направлений: развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, АПК и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная политика и гражданское общество.

Принять участие в отборе могут все желающие казахстанцы, которые соответствуют определённым требованиям. Кандидаты должны быть гражданами РК, не старше 35 лет, иметь высшее образование и 5 лет общего стажа работы. Немаловажно и владение государственным языком на уровне В1. К слову, отбор будет проходить в 6 этапов.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы СКО:

— Первый этап — прием документов с 1 по 30 сентября. Он будет проводиться в режиме онлайн на сайте резерва — pkrezerv.gov.kz. Второй этап — оценка способности работать с текстовой и числовой информацией. Третий этап — решение ситуационных задач. Четвёртый этап — оценка компетенций. Он состоит из двух блоков: ассессмент-центра и интервью по компетенциям.

Что касается 5-го этапа, здесь кандидатам предстоит пройти собеседование у экспертной комиссии, где её члены составят список участников, которые пройдут на последний этап. Здесь пройдёт заседание уже Национальной комиссии, которая зачислит 50 лучших кандидатов.

Алишер Ашимов