В 2023-м году квота на трудоустройство молодежи в «Жасыл ел» составила 665 человек

Забота о природе — главная задача бойцов отряда «Жасыл ел». Учащийся НИШ Досжан Мухаметжанов в этом году идет в 11-й класс. В будущем хочет стать экологом. В трудовом отряде работатет первый год. О нём узнал от родственников.

ДОСЖАН МУХАМЕТЖАНОВ, боец отряда «Жасыл ел»:

— Здесь мы убираем лесопитомник, очищаем противопожарные рвы, занимаемся благоустройством лесного хозяйства. И другие экологические мероприятия проводим. В неблагоприятную погоду, когда сильно жарко или когда идет дождь, ливень, ветер, нас освобождают от работы, и мы можем домой пойти.

В лесном хозяйстве «Кызылжарское» трудятся 14 бойцов отряда «Жасыл ел». График работы — с 9.00 утра до 17.00 вечера. Суббота и воскресенье — выходные.

КАЙРАТ КАЛЫКОВ, директор КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское»:

— Общая площадь у нас составляет 68 тысяч 107 гектаров. Ежегодно мы здесь с июля месяца принимаем на работу бойцов. В этом году мы запланировали 65 бойцов. С ребятами сначала проводим технику безопасности. В журнале они расписываются, каждый индивидуально. У нас по подбору персонала с 16 лет ребята идут на данную работу. Мы принимаем полный пакет документов, собирают.

Сейчас ведётся набор на следующий месяц. Ребята, желающие пополнить ряды трудотряда, могут обратиться в Центр молодежных инициатив либо оставить заявку на Енбек.KZ. Перечень документов небольшой: заявление, удостоверение личности, справка о наличии счета, для несовершеннолетних — разрешение от родителей.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана»:

— В этом году для проекта «Жасыл ел» было выделено 665 квот. Из них 144 уже освоены лесными хозяйствами, 218 квот забрали молодежные ресурсные центры. Оставшаяся квота будет распределена на сентябрь.

За свой труд активисты получают в месяц чуть больше 90 тысяч тенге.

Камилла Карим

