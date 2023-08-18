Более 500 млн тенге выделили на строительство бассейна в Кишкенеколе Уалихановского района

Крытый плавательный бассейн строят в Кишкенеколе Уалихановского района. Возводить его ТОО «ALTYN LTD» начало в июле. Сумма проекта — 528 млн тенге. Средства выделили из республиканского бюджета.

АЙДАР ШЕРДЕБАЙ, начальник участка:

— Блок А, бассейн, закончен. Блок Б сейчас доводим нулевую отметку до уровня. Заливаем бетон, металл завезли полностью. Материалы тоже полностью закупили. Сейчас работаем. Постараемся быстрее закончить участок.

Работы выполнили пока на 30%, отмечают специалисты. Задействовали 5 единиц спецтехники и 25 человек. Что касается размеров бассейна, то его длина составит 25 м, ширина — 9 м, глубина — почти 2 м. Оздоровительный объект для сельчан важен.

АМАНГЕЛЬДЫ КОЙШИБАЕВ, руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уалихановского района:

— У нас в районе нет водоёмов, где можно купаться. Было принято решение о том, что нам нужно построить плавательный бассейн. По проекту 200 человек за смену будут принимать. У нас предусмотрен и тренажёрный зал. Он будет во 2-м здании.

В эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс сдадут после проведения инженерно-коммуникационных сетей. К ним приступят в следующему году.

Алишер Ашимов