С начала года полицейские выявили более 1400 административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

Почти 300 правонарушителей с начала года подвергнуты административному аресту в сфере семейно-бытовых отношений. В управлении местной полицейской службы ДП СКО отмечают, что профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений — это один из приоритетов в работе участковых инспекторов. С 1 июля наказание в отношении семейных дебоширов ужесточено. Полицейские отныне работают в формате выявительного характера регистрации бытовых правонарушений. Ранее меры принимались только после заявления.

В участковый пункт полиции № 8 поступил вызов от 76-летней жительницы одного из общежитий по улице Уалиханова. По словам пожилой женщины, её 52-летний сын злоупотребляет алкоголем, неоднократно устраивал дома скандалы. В результате в отношении мужчины вынесли защитное предписание и оформили административные протоколы сразу по трем статьям: противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнение приговора суда, а также распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решением суда дебоширу назначили наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток, а также штраф за появление в общественном месте в пьяном виде.

Асия Абжанова, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— С 1 июля 2023 года внесены изменения и поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Основным изменением является то, что по фактам семейно-бытового насилия осуществлен переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Данные поправки позволяют возбуждать дела по административным правонарушениям без заявления потерпевших. То есть, для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд.

Практика показывает, что значительная часть административных материалов по факту семейного дебоша прекращалась в суде в связи с примирением либо изменением позиции жертвы. Это происходило в результате уговоров и давления со стороны агрессора либо родственников. Теперь примириться можно будет только один раз, в суде. Кроме этого усилена уголовная и административная ответственность за бытовое насилие. В полиции напоминают: по всем вопросам, связанным с бытовым насилием, североказахстанцы могут обращаться к своим участковым инспекторам, в республиканский call-центр по номеру 150, в Центр поддержки женщин +7-777-504-77-73 или на канал «102».

Анна Потеряева