Мы получили кредит, а через 5 лет надо будет дивиденды выплачивать

Несколько месяцев назад агропредприниматель Сергей Домаев не представлял, что вступит в партию и станет депутатом областного маслихата: занимался производством сельхозпродукции, начал осваивать новое направление бизнеса – экспорт зерна.

Все изменил звонок от коллег по агробизнесу. Теперь Домаев представитель партии «Республика» в Северо-Казахстанском областном маслихате. «Если ничего не делать, то ничего не изменится» — говорит Сергей. А еще называет свое поколение «Фермеры 2.0», «Республику» — Каспи-партией. И заявляет, что конкуренция между партиями закончилась на следующий день после выборов 19 марта.

Обсудили, что повлияло на решение пойти в политику, какие вопросы в силах решить депутат областного маслихата, какие факторы тормозят развитие АПК в регионе и можно ли снизить их влияние. А еще о том, что думают предприниматели 30+ о своей роли в развитии государства. И, главное, как поменялось это отношение за последние несколько лет.