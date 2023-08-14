О ценах на продукты говорили в Правительстве

За прошедшую неделю рост цен на социальные продукты питания в среднем остался на нуле. Эти результаты и процесс формирования запасов на предстоящий календарный год рассмотрели на совещании в Правительстве, передаёт пресс-служба Премьер-министра.

АЙДАР АБИЛДАБЕКОВ, Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК:

— Мы проанализировали 134 договора и выявили средние закупочные цены по стране: картофель — 113 тенге, морковь — 108 тенге, лук — 107 тенге, капуста — 97 тенге. При этом цены не являются окончательными, так как СПК в договоры включают пункт об изменении цены в зависимости от рыночной стоимости.

Анализ выявил, что во многих договорах есть раздел конфиденциальности и неразглашения информации. Эти пункты противоречат законодательству страны и усложняют получение договоров для проведения анализа.

СЕРИК ЖУМАНГАРИН, заместитель Премьер-министра, министр торговли и интеграции РК:

— Какая конфиденциальность может быть в договорах у СПК? Это же бюджетные средства. Поручаю министерству сельского хозяйства взять на контроль и переделать все договоры. В случае необходимости — разработать единый типовой договор, где будет указана твердая цена, наименование товара и количество. До конца месяца все регионы должны законтрактоваться по рису в объеме 30% от 3-месячного объема. Еще раз напоминаю, что стабилизацию цен на внутреннем рынке, от которой зависит продовольственная инфляция, даст только необходимый объем запасов.

Что касается контрактации риса, то по итогам проведенной в Кызылординской области ярмарки на сегодня 12 регионов заключили контракты в объеме 7,8 тысяч тонн при средней цене 400 тенге за килограмм, тогда как по стране необходимо порядка 21 тысячи тонн.

Айгерим Хамзина