В Петропавловске огласили приговор по делу о рухнувшей дымовой трубе на ТЭЦ-2. Слушания по этому делу велись чуть больше полугода. Напомню, на скамье подсудимых находились трое бывших руководителей тепроэлектроцентрали: экс-директор Ержан Конырбаев, бывший главный инженер Сергей Торохтий и экс-начальник котельного цеха Сергей Марченко. Все они на момент громкого ЧП не проработали на своих должностях и года. Подсудимых обвиняли в недобросовестном отношении к обязанностям и неправильной эксплуатации оборудования станции. На последнем судебном слушании состоялся допрос подсудимых, где они отрицали свою вину в обрушении трубы, настаивая на том, что оборудование на объекте находилось в очень плохом состоянии. Интересно, но и потерпевшие — родственники погибшей под завалами Натальи Чефоновой — просили суд оправдать сотрудников станции. В пятницу приговор Петропавловского городского суда был оглашён. В законную силу он ещё не вступил, поэтому может быть обжалован.

АЛМАС ЖУМАГАЗИН, судья Петропавловского городского суда:

— Суд приговорил Конырбаева Ержана Смагуловича, Торохтий Сергея Николаевича, Марченко Сергея Евгеньевича по статье 254 УК РК признать невиновными и оправдать за недоказанностью участия в совершении уголовного правонарушения. Меру пресечения в отношении Конырбаева Ержана Смагуловича, Торохтий Сергея Николаевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, иную меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Марченко Сергея Евгеньевича отменить. Признать за Конырбаевым, Торохтий, Марченко право на возмещение вреда причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. По вступлению приговора в законную силу уголовное дело направить прокурору СКО для принятия мер установления лиц совершивших уголовное правонарушение.



Дарья Пышмынцева