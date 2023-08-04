Рак тела матки, так называемая «карцинома эндометрия», занимает лидирующие позиции среди онкологических заболеваний у женщин. Только за полгода злокачественную опухоль выявили у 35-ти североказахстанок.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического диспансера областной многопрофильной больницы:

— Из них 33 женщины пришли на ранних стадиях, а 2 — на последней стадии. К сожалению, далеко не все пациентки обращаются сразу. Многие занимаются самолечением, некоторые стесняются обратиться к акушеру-гинекологу. Каждая женщина должна понять, что здоровье и жизнь зависит от неё самой.

Рак эндометрия выявляют в пери- и постменопаузе, отмечают специалисты. Злокачественную опухоль, в основном, проявляется у женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Однако, в последние годы болезнь сильно «помолодела». Рак тела матки начал поражать и девушек 25-ти лет.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического диспансера областной многопрофильной больницы:

— При наличии каких-то выделений из половых путей, длительных месячных, которые приводят ономизации, у женщин в менопаузе всегда нужно расценивать как возможное модифистация рака эндометрия. Поэтому, женщине необходимо прийти к акушеру-геникологу, который назначит дополнительные обследования, возьмёт мазки на раковые клетки и сделает УЗИ органов малого таза или назначит томографию.

Рак — не приговор, отмечает врач. Сегодня в Казахстане карциному эндометрия можно вылечить разными способами.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического диспансера областной многопрофильной больницы:

— В нашем арсенале есть такие методы лечения, как хирургический, химиотерапевтический, лучевая и гормональная терапия. Риском для развития этой грозной патологии является ожирение, сахарный диабет и многое другое. Ряд симптомов приводят к развитию рака шейки матки. Также, это бесплодие, нарушение менструального цикла, синдром поликистозных яичников.

Всего в областном онкологическом диспансере на учёте с таким диагнозом состоят 678 женщин. Из них большая часть, это 447, живут с раком тела матки более 10-15 лет.

Алишер Ашимов