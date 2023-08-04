Россиянка Елена Нельде отыскала в СКО следы репрессированных родственников

Это первая встреча председателя Северо-Казахстанского ОО «Память» Болата Сагындыкова и Елены Нельде. Женщина приехала из России, чтобы почтить память погибших родственников. В тяжёлые годы репрессий под необоснованные обвинения попали её предки, а именно прадед Федор Иванович Нельде и пятеро его родных братьев.

ЕЛЕНА НЕЛЬДЕ:

— Он был председателем колхоза «Колос», а братья работали там же. В 1936 по доносу их арестовали, уголовные дела завели. Одному родственнику сразу расстрел, посчитали, что он был виновником всех бед и несчастий. А прадеда и братьев: следы одного нашла в Магадане, а другой в Свердловской области, там умер.

3 года Елена занимается тем, что заполняет белые пятна семейной истории. Найти ниточки к прошлому очень сложно, говорит женщина. Свидетелей тех событий уже нет в живых, а в годы репрессий спрашивать «За что?» и «Почему?» было опасно. Имеющаяся информация привела Елену на север Казахстана к председателю ОО «Память» Болату Сагындыкову. Он и помог Елене найти своих предков.

ЕЛЕНА НЕЛЬДЕ:

— Я знаю, что они были все сильные. И это не только мои родственники здесь. Здесь 7600 фамилий. И у каждого может даже похуже судьба. Кто-то может даже не знает, где его родственник. Мы благодарны Болату Магазович за то, что он делает.

Именно Болат Сагандыков вышел с инициативой открыть этот мемориал на месте, где когда-то было здание НКВД.

БОЛАТ САГЫНДЫКОВ, председатель Северо-Казахстанского ОО «Память»:

— Уже несколько лет с Курганской, Тюменской, Омской областей на 31-ое приезжают и ищут здесь своих, плачут. А по нашей области вообще много. Они обращаются ко мне.

Болат Сагындыков помогает семьям найти пропавших в годы репрессий родственников. Но вопросов ещё очень много и далеко не все имена пострадавших от тоталитаризма известны. В том числе и у героини этого материала Елены. Двух братьев Федора Нельде после репрессии не нашли до сих пор, их судьба так и осталась неизвестной.

Айгерим Хамзина

