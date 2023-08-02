Эксперты из СКО поделились своим мнением о вреде вейпов и энергетических напитков для молодежи

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В Казахстане планируют полностью запретить вейпы. Об этом заявила депутат мажилиса Нургуль Тау. 10 мая политик обратилась с запросом к премьер-министру страны. Она попросила правительство рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов, их рекламы. За его нарушение должна быть усилена ответственность, считает депутат.

Нургуль Тау, депутат мажилиса Парламента РК:

— В своём запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат. Члены межведомственной комиссии почти единогласно проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Переживания депутата мажилиса не безосновательны. Так, в ходе проведённого анонимного исследования специалисты Национального центра общественного здоровья выяснили, что вейпы курят около десяти процентов подростков, живущих в Казахстане. По данным министерства финансов, за последние два года оборот таких гаджетов в нашей стране вырос в 300 раз.

АЛЕНА МОЖАРОВА, врач психиатр-нарколог Центра психического здоровья:

— Вейп представляет из себя устройство, в котором вместо табака используются специальные картриджи с жидкостью. При выходе на рынок они позиционировались, как безопасная альтернатива курению, хотя, на самом деле, это не так. Помимо того, что там также может содержаться никотин, который вызывает зависимость, еще есть ацетальдегид, который негативно влияет на состояние лёгочной ткани.

А еще сердца и мозга. Алена Можарова добавила, что вред вейпов неоспорим, при их курении в выделяющемся паре содержится более двух тысяч видов опасных веществ. Врач психиатр-нарколог объяснила, что сейчас крайне мало исследований о том, как курение вейпа может отразиться на здоровье молодых людей в долгосрочной перспективе. В краткосрочной, вейп может спровоцировать особый вид пневмоний, которые протекают и лечатся гораздо сложнее, чем при других клинических случаях. Именно потому министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос на введение запрета оборота вейпов. Важность решения проблемы распространения вейпов среди молодёжи отмечал также президент страны на Национальном курултае в июне прошлого года.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В одной руке вейп, а в другой энергетический напиток. Некоторые парни и девушки разных возрастов пьют их в неограниченных количествах, до конца, не понимая, какой вред они наносят своему организму.

ГАЛИНА АНДРЕЕВА, заведующий отделением Центра психического здоровья:

— Энергетик употребляется человеком, он поступает в организм и появляется чувства прилива сил, бодрости, энергии. Любая лошадь, когда ее подстегнули, бежит быстрее, но после того, как она бегала быстро, ей надо дать отдохнуть. Наше сердце — не лошадь. В энергетике собрано всё в единое целое, идёт резкий выброс работоспособности, тахикардия появляется, работа сердца усиливается, мышечная работа тоже. Очень любим выпить энергетики в жарку погоду. Мы подстегнули себя, а жара продолжает действовать. Либо новый энергетик пьёшь, либо чувствуешь себя плохо.

Постепенно происходит истощение организма, молодые люди могут не придать этому значение и продолжить пить энергетические напитки.

ГАЛИНА АНДРЕЕВА, заведующий отделением Центра психического здоровья:

— Детский организм неокрепший получает стрессовую ситуацию, здесь возможна даже остановка сердца. Мы сейчас имеем случаи, когда при обычной физической нагрузке на физкультуре дети получают стресс, попадают в больницу. А энергетик это такой бич, который ребенку не показан. Везде заграницей ставится чётко вопрос и все знают, что энергетики детям продавать нельзя. У нас, к сожалению, дети и подростки энергетики покупают, поскольку они продаются в гастрономах, в общей сети и контроля за этим нет.

Врач-психиатр-нарколог Галина Андреева считает, что до тех пор, пока этого самого контроля не будет, родители должны беседовать с детьми о вреде энергетических напитков.

Дарья Пышмынцева

