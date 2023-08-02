400 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали полицейские СКО в этом году. Большая часть из них пришлась на областной центр. Эти данные сотрудники правоохранительных органов озвучили на брифинге в региональной службе коммуникаций.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— Анализ показывает, что пострадавшими становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. Это те лица, кого больше всего обманывают при звонках от лже-сотрудников банков. Львиная доля пострадавших от мошенничеств имеют постоянное место работы. Мошенниками же, как правило, являются лица от 20-35 лет, имеющие навыки в IT-сфере.

32 мошенника в этом году полицейские задержали и привлекли к уголовной ответственности. Как мы знаем из уголовного кодекса, они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.

ВИТАЛИЙ ПОДЧЕРНИН, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— По всем зарегистрированным фактам интернет-мошенничеств в областном центре занимаются сотрудники группы «CyberPol», которая создана в январе текущего года. Можно отметить ряд успешных задержаний злоумышленников группой «CyberPol» в этом году: 32-летней жительницы г.Темиртау — по 14 эпизодам, 20-летнего жителя г.Петропавловска — по 10 эпизодам. Задержан 31-летний житель города Павлодара по 10 эпизодам.

Полицейские регулярно проводят различные профилактические мероприятия, акции и разъяснительные беседы с населением. Только вот североказахстанцы продолжают попадаются на уловки аферистов.

Алишер Ашимов