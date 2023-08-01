Пожарные провели рейд в дачном сообществе

Пожарные провели рейд в дачном обществе «Ракета». Выбор объекта не случаен. В кооперативе свыше 2 тысяч участков. Именно здесь регистрируется наибольшее количество пожаров. Последний был 15 июня. Тогда никто не пострадал. А причина возгорания — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

БЕКЗАТ СЕРДАЛИНОВ, Старший лейтенант инженер УЧС г.Петропавловска:

— Гражданам земельных участков, дачных обществ рассказываем правила пожарной безопасности. Также уделяем внимание тому, чтобы граждане обращали внимание на подъездные пути дачных обществ. Так как это напрямую влияет на прибытие пожарных подразделений к месту вызова. Как вы можете видеть,на проездных путях граждане оставляют автотранспорт. Так же граждане на подъездных путях оставляют горючие материалы: ветки, сухая растительность, и именно так создают преграду.

Свисающий электропровод, заросли и мусор. В такой ситуации попасть на дачный участок пожарной спецтехнике сложно.

ЕСБОЛАТ СМАГУЛОВ, старший сержант гражданской защиты СПЧ2 г.Петропавловска:

— С какими трудностями я сегодня столкнулся? Как обычно, при вызове на любое дачное общество мы всегда сталкиваемся с подъездными путями. Вот здесь буквально развернуться не смог, чуть колесо не пробил. Были люди, кто подсказывал, чтобы я смог развернуться при пожаре. У нас таких условий не будет. В данный момент на проезжей части картофель посадили.

Также пожарные раздавали дачникам памятки. Валентина Байдина следит за своим участком и призывает своих соседей быть ответственными.

ВАЛЕНТИНА БАЙДИНА:

— Заросли они тут везде. Просто брошенные дачи после пожара. Поэтому и происходят заросли. Здесь я живу 5 лет. А вообще, как вы думаете, можно ли будет всем выйти вместе, сделать субботник? Это можно организовать, это же никто издалека не принес. Все ближайшие тащили туда. Ну, за всеми же не уследишь.

С начала года в дачных обществах зарегистрировано 50 пожаров.

Камилла Карим