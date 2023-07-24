Осуждённый скончался в СКО

В уголовно-исполнительном учреждении №48 скончался осуждённый. Об этом сообщили в профильном департаменте. Несчастный случай произошёл 21 июля. Между отбывающими наказание возник конфликт на бытовой почве. Словесную перепалку пресекли сотрудники колонии. С участниками конфликта провели профилактическую беседу. И в это время один из осуждённых начал задыхаться. Ему незамедлительно оказали медицинскую помощь, однако, несмотря на все принимаемые врачами меры, мужчина скончался. Данный факт зарегистрирован в книге учёта информации. Что стало причной его внезапной смерти предстоит выяснить следствено-оперативной группе, которая проведёт расследование.

Алишер Ашимов