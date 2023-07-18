Аким СКО посетил село Красную Поляну Тайыншинского района

Это один из вопросов, который поступил акиму области в ходе встречи с населением села Красная Поляна. Плохие дороги, отсутствие водоснабжения и транспортного сообщения — это основные причины оттока населения, подчеркнул Айдарбек Сапаров. Решением этих проблем он поручил оперативно заняться, в частности, запустить автобус из населенного пункта. На следующий год ремонтными работами охватят школу и Дом культуры. А вот вода в селе уже должна появиться в ближайшее время.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Краснополянский сельский округ без внимания не оставим. Как я обещал, все вопросы сделаем. То есть, это Дом культуры и школа. По дорогам, я думаю, будем планомерно решать.

Один из вопросов, который уже решился, касался отсутствия аптеки — ее открыли при медицинском пункте. Кроме того, стало известно и о радостной новости для всего района. Тайыншинская ЦРБ сейчас перепрофилируется в многопрофильную межрайонную больницу, где появится новый перечень услуг.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель Управления здравоохранения СКО:

— Она будет модернизирована. Будет открыто кардиохирургическое отделение, нейрохирургическое отделение, травматология. Здесь будут оказываться высокоспециализированные медицинские услуги, то есть, операции кардиохирургические, нейрохирургические.

Поручил аким области усилить и работу по информированию населения о возможности получить поддержку государства в виде грантов и кредитов для открытия собственного дела. Встреча с населением проходила на площадке для строительства домов. Их для своих рабочих возводит местных предприниматель. Красная Поляна для Юрия Красноголового — малая Родина, которую он уже многие годы всячески поддерживает. Новые дома здесь появятся впервые за несколько десятилетий, и эта работа будет продолжена.

ЮРИЙ КРАСНОГОЛОВЫЙ, директор ТОО «Зелёные луга», КХ «Тан»:

— В этом году закладываем фундамент и возможно получится до осени ещё поставить стены и крышу, а на следующий год уже будем внутренней отделкой заниматься, наружной отделкой. В доме будет обеспечена скважина, будет кочегарка внутри, санузел полностью, также построим в каждом доме гараж, пристройки, чтобы могли дрова, уголь хранить и маленькое хозяйство держать.

Далее аким области посетил молочно-товарную ферму предпринимателя. Здесь содержится 350 голов голштино-фризской породы. Ежедневно они дают 7,5 тонн молока. Вскоре объём производства увеличится, ведь предприятие планируют расшить. Это позволит создать и новые рабочие места. Всего в ТОО сейчас трудится 70 человек.

ЮРИЙ КРАСНОГОЛОВЫЙ, директор ТОО «Зеленые луга», КХ «Тан»:

— Доится 280 в данный момент. Среднесуточный надой 28 литров, было и больше. В плане, запустить еще ферму на 350 голов. Добавится еще 15 рабочих мест. Все механизаторы, водители набраны уже с учетом того, что будет расширение. Люди есть, вопрос единственный с кормами. Ну как уже говорилось, вроде он будет решаться. Со стороны руководства области есть понимание.

Занимается предприниматель не только животноводством, но и растениеводством. Поле, где в этом году картофель выращивают с помощью капельного орошения посетил аким области. Там же он встретился с местными аграриями, где они обсудили насущные вопросы. Айдарбек Сапаров отметил важность диверсификации сельского хозяйства.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Производство же влияет на ценообразование, если будет достаточно производства и цена будет нормальная, поэтому я поручения давал и гречку, и морковь, и капусту, надо овощами заниматься. Там у нас водохранилище, река рядом, а люди только зерновыми занимаются, вместо того, чтобы оттуда подтянуть воду, и заниматься поливом, капельным орошением, хоть дождевальные установки ставить и получать урожай. Диверсификацией нужно заниматься же.

Стоит отметить, что в этом году для насыщения внутреннего рынка социально-значимыми продуктами в 3 раза больше посадили гречихи, в 2 раза больше картофеля, капусты и моркови. Были увеличены посевные площади чечевицы, подсолнечника и горчицы. Все это положительно отразится на ценообразовании, которое почувствует население, говорит руководитель управления сельского хозяйства.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году структура посевной площади составила 4,5 миллиона гектаров. Это на 90 тысяч га больше, чем в прошлом году. Зерновые и зернобобовые — 3,2 млн га, масличные культуры — на площади 960 тысяч га, 353 тысяч га — кормовые, картофель — 34 тысячи га, овощей — 6,2 тысячи га.

Выращивать картофель с применением капельного орошения КХ «Тан» стали в прошлом году. Начали с 30 гектаров и увидели хороший результат. Теперь эту систему применили уже на 100 гектарах.

ЮРИЙ КРАСНОГОЛОВЫЙ, директор ТОО «Зеленые луга», КХ «Тан»:

— Из Голландии нам привезли семена элитные, 10 сортов, 19 тонн, и вот мы заложили, проводим опыт по сортоиспытанию. Мы получали до 30 тонн с гектара, 28-30 тонн, больше не получалось по обычной технологии. На капельном поливе — от 40 до 50 тонн можно брать, даже при таких погодных условиях. Хотим, чтобы мы не просто занимались растениеводством и животноводством, но, и чтобы деревня соответствовала определенному уровню, чтобы коллектив наш не только получал зарплату хорошую, но и жил в соответствующих условиях.

Аким Тайыншинского района Берик Альжанов, говорит, что данный предприниматель добросовестный и на него можно равняться. ТОО и КХ должны не просто вести свой бизнес, но и проявлять социальную ответственность перед населением, ведь только при совместной работе получится повысить качество жизни населения».

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района:

— Удержать молодежь на селе, создать новые рабочие места, это в руках наших аграриев, поэтому необходимо уделять внимание ремонту дорог, объектов соцкультуры, водоснабжения, детских площадок. Все это даст возможность развивать село. Строительство домов на селе тоже является немаловажным фактором.

Всего в селе Красная Поляна проживают 1254 человека. Порядка 40% — самозанятые. Всего в Тайыншинском районе 155 ТОО, 297 КХ и ФХ.



Диана Салихова