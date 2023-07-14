Городская поликлиника №1 после визита акима СКО

Как мы помним, на прошлой неделе глава региона Айдарбек Сапаров с неожиданным визитом посетил первую городскую поликлинику. Очереди на улице, отсутствие талонов к врачам, невозможность записаться на прием через call-центр и многое другое. Все эти недочеты он поручил директору медучреждения исправить в кратчайшие сроки. За недобросовестное отношение к своей работе главврач получил выговор. И вот Николай Новиков отчитался о том, какие недочеты успел устранить. Опубликовал даже пост на своей странице в соцсетях.

А проблемы в городской поликлинике №1 начинались уже на входе, до приезда акима крыльцо медучреждения находилось в плачевном состоянии. После же нашли деньги и его восстановили. Длинные очереди, даже на улице — это еще одна проблема, люди с самого утра штурмовали поликлинику, чтобы записаться на приём. Решили вопрос в регистратуре следующим образом — открыли дополнительное окно, плюс запись к специалистам теперь ведется на недели вперед.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»:

— Кабинет функциональной диагностики. Там тоже у нас порой образуются очереди, там тоже мы дополнительные аппараты ЭКГ поставили. У нас там проводится холтер-смад, ЭКГ, та ситуация с очередью у нас возникла из-за записи на холтер-смад. Сейчас мы запись дополнительно открыли на несколько месяцев вперед. То есть люди могут записаться, но при наличии направления.

Еще одна проблема — это банальная процедура сдачи крови. Раньше в поликлинике были открыты всего 2 кабинета и то около 2 часов. Люди за такое время попросту не успевали сдать анализ. Сейчас же кабинетов 3. Пациенты отмечают, что теперь можно в них попасть буквально за 20 минут.

— Я сегодня вообще, как в сказке побывала, только пришла, отбила талончик в 91 кабинет, и ко мне подходят, говорят: давайте я вас в 92 проведу. Там вообще нет очереди. И я вот только зашла, 10-15 минут не прошло, я сдала общий анализ крови. Очереди никакой, удивительно.

— Даже подходишь к больнице и уже дверь открыта. Мы же пожилые люди, нам тяжело. И вообще девушка вот помогает, не так уже по кабинетам бегаешь. В данный момент вы сами видите — нет народа, я уже вторую неделю хожу и могу спокойно зайти в кабинет, талончики, записи есть сейчас. Например, к окулисту невозможно было записаться, а сейчас, пожалуйста.

Как заверяет директор поликлиники, все недочеты, на которые поручили обратить внимание, устранили. Возникает вопрос: почему же нельзя было сделать этого до инспекции акима области.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»:

— Когда ты работаешь в системе, и привык, что система работает так, порой замыливается глаз. К сожалению, так было, я этого не отрицаю, нужно это признать. Но Айдарбек Сейпилович нам глаза открыл на это своим визитом, и я пересмотрел подход к своей работе, теперь сам присутствую с 7 утра, разговариваю с людьми, с пациентами, какие-то вопросы проблемы обсуждаем. Даже пациенты вносят свои предложения, чтобы как кабинет работал, где-то прислушиваемся, где-то на заметку берем.

Другая проблема, с которой сталкиваются пациенты, это направления. В большинстве медучреждений, чтобы попасть к узкому специалисту, в первую очередь, необходимо получить его от терапевта, а это лишняя бумажная волокита и трата драгоценного времени.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»:

— Сама система Дамумед, которая у нас работает. Когда ты пытаешься записаться к врачу невропатологу в приложении или самой поликлинике, там автоматически выходит сообщение — мы не можем вас записать к такому-то врачу, потому что у вас отсутствует направление от терапевта. Наверное, эту систему нужно дальше адаптировать под наши реалии, и тогда что-то мы сможем сделать. Конечно, для населения, я понимаю, что это неудобно.

Всего в поликлинике насчитывается больше сотни врачей. Не хватает терапевтов и педиатров, эндокринолога и гастроэнтеролога. Эту проблему можно решить, отметил директор, но необходимо время для привлечения сотрудников.

Диана Салихова