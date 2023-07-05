Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Это решение было принято в свете замедления инфляции как внутри страны, так и на глобальном уровне. Несмотря на это, сохраняется ряд рисков, связанных с инфляционными ожиданиями и внутренними факторами, поэтому Нацбанк осторожно подходит к реализации монетарной политики.

Ожидается, что в будущем базовая ставка может быть постепенно снижена. Годовая инфляция в июне составила 14,6%, а месячная инфляция замедлилась до 0,5%. Национальный банк продолжит оценивать ситуацию и объявит следующее решение по базовой ставке 25 августа 2023 года.