День столицы и День города: какую программу подготовили североказахстанцам

С 5 по 9 июля Петропавловск ожидают яркие праздничные мероприятия. В честь 25-летия столицы и Дня города подготовили насыщенную программу. Задействовали 5 локаций — главная и центральная площади, парк «Северная звезда», стадион «Динамо» и парк Победы. Пройдут городские спортивные турниры, различные конкурсы, выступления местных коллективов и гостей из зарубежных стран.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО:

— Хэдлайнерами, нашими приглашенными гостями выступают известная казахстанская артистка из города Алматы Зарина Алтынбаева, из Италии мы специально пригласили известного певца — Джанни Лецэс.

Главная изюминка празднования — уже ставший традиционным «Qyzyljar Music Fest». Пройдет он на главной площади города. Как и в прошлом году, темы фестиваля разделили по дням. 5 июля — день фольклора. Приглашенные гости — ансамбль «Күлтегін» из Монголии.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО:

— Хэдлайнеры 6 июля будут известные казахстанские артисты Амре и Кенжебек Нурдолдай. Во всех днях принимают активное участие все артисты областной филармонии, а также городские творческие коллективы. 3 день, согласно концепции, хореография. Здесь хэдлайнеры — представители из других городов страны и наши коллективы. 4 день классической музыки, который начнется с постановки, оперы.

9 июля, в заключительный день празднования — Гала -концерт. Зрителям представят лучшие выступления фестиваля.

Диана Салихова