Аким СКО подверг критике работу городской поликлиники №1

Толпа пациентов на входе в здание и в регистратуре. Это обычный день городской поликлиники №1. Такие очереди здесь ежедневно, говорят пользователи соцсетей, на просторах которых это видео появилось неделю назад. Петропавловцев, мягко говоря, не устраивает работа медицинской организации. Её критикует большинство пациентов. В этом убедился и аким области Айдарбек Сапаров. Увидев публикацию, он утром без предупреждения посетил 1-ую поликлинику. Внеплановую проверку начал с регистратуры. Здесь почти все пациенты были не довольны сложившейся системой.

— Пол 8-го начинают давать талончики. Нет, чтобы сразу сейчас взяли направление и сразу к врачу.

— С 6 утра вы стоите в очереди? Конечно. Зарегистрировались в приложении. Там никакой информации. Запись к врачу нельзя онлайн. Для чего это приложение?

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть проблемы именно в 1 поликлинике. Надо разобраться, приехать. Люди с 6 утра приходят, очередь занимают. Народу много, вот говорит бабушка.

Ждали, что ситуацию объяснит директор поликлиники. Но на месте его не было. Присоединился он позже, сказав, что посещал филиалы медучреждения. Акима области такой ответ не устроил. Ведь в главном здании поликлиники в это утро был откровенный бардак. Это мнение самих пациентов, которые даже нужный кабинет найти не могут из-за того, что нет табличек.

НИНА ЗЫРЯНОВА, жительница г.Петропавловска:

— У нас есть медицинское направление на операцию. Пришли на ФГДС. Неизвестно, с какого по какой кабинет. Вот мы ходим, 59 кабинет ищем.

На фоне других проблем в медицине, это, конечно, мелочи. Но по ним и становится понятно отношение к пациентам, говорят петропавловцы. Но те, кто сегодня пришёл в поликлинику, в каком-то роде счастливчики, говорят сами горожане. Ведь попасть к терапевту, не говоря уже об узком специалисте, большая удача. И это проблема не только 1-ой поликлиники. Чаще всего места на приём к узким специалистам заняты на месяц вперед. В колл-центре горожане слышат фразу: «На этот месяц запись уже закрыта», а на дворе только первое число месяца. Люди ежемесячно отчисляют кровно заработанные в фонд медстрахования, но по итогу вынуждены идти в платные медорганизации либо по месяцу ждать нужного врача, негодуют петропавловцы. В 1-ой поликлинике все эти проблемы объясняют дефицитом кадров. Некоторые врачи здесь принимают только 3 часа в день.

— Почему некоторые врачи с 8 до 11 только работают? — Ну есть кто на полставке. У нас очень много пенсионеров. — Вы главный врач здесь, вы должны за всё отвечать. — Хорошо, принято.

— Ну, вообще рабочий день начинается с пол 8-го до 20:00. — Тогда хотя бы до 5 надо прием делать. Почему некоторые врачи до 11 принимают. Из-за этого очередь складывается.

— Я вам поручаю провести проверку, полностью всю документацию. Кто сколько работает, кто сколько получает зарплату и почему платные услуги разные.

Айдарбек Сапаров подверг критике работу руководства поликлиники, директору объявлен строгий выговор.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас нужно в рабочем порядке решения принимать. Объявляю строгий выговор главному врачу. 10 дней. Если не наведёт порядок. Я сам приеду проверить.

3 дня Айдарбек Сапаров дал на то, чтобы отремонтировать лестницу на входе в поликлинику.

Айгерим Хамзина

