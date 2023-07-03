Молочный тур прошёл для участников международного форума «Pro Молоко. Тренды’23»

В завершающий день международного форума «Pro Молоко. Тренды’23» прошёл молочный тур. Около 600 делегатов ознакомились с работой молочно-товарных ферм. Первым делом они посетили ТОО «Қызылжар сүт». Ферму в селе Чапаево Кызылжарского района открыли в 2019-м году. Стоимость проекта — 4 млрд тенге.

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, директор ТОО «Қызылжар сүт», Кызылжарский район:

— Здесь, где мы находимся, до строительства было чистое поле. На сегодня мы занимаем порядка 23 га, это наша молочно-товарная ферма. Запланированная мощность — 720 голов. На сегодня мы выросли в районе 630-ти голов. На полную мощность планируем выйти до конца года.

Здесь находятся бурёнки голштино-фризской и симментальской пород. Завезли их из Австрии, Чехии и Германии. После участники форума посетили ТОО «Иван Зенченко» в Ленинском Аккайынского района. Ферма рассчитана на 1 400 голов скота. Установлено здесь передовое оборудование. От одной коровы в сутки получают 33 литра молока.

НУРГУЛЬ ЖУНУСОВА, зоотехник ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— По молоку они не уступают голштинкам. Наши голштинки в Новоникольском 34 литра дают. Всего на литр разница. Но, конечно же, необходим ежемесячный отёл. Если его не будет, то соответственно, не будет молока. Поэтому важное значение на ферме имеет осеменатор. Нужно переходить на фиксированное семя, то есть, получать больше тёлочек, чем бычков.

Такие молочные комплексы не только предоставляют рабочие места с хорошими условиями, но и полностью обеспечивают население своей продукцией. В разрезе регионов республики СКО занимает лидирующие позиции по возведению современных МТФ. Много информации участники взяли на заметку, чтобы этот опыт применять у себя на предприятиях.

— Мне очень понравилось. Во-первых, из других стран были учёные. Они высказывали свои мнения насчёт продвижения молочного скота, как развивается в Казахстане, у них, как правильно выращивать молодняк, как доить. Я всё это слушал. Есть хорошие моменты.

— СКО меня очень порадовала.

— Мы приезжаем на такие форумы с целью обмена опытом.

— На форуме мы ещё раз подкрепили то, что мы знали, обзавелись полезными контактами. Очень продуктивный нетворкинг состоялся.



Алишер Ашимов