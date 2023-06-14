Аким СКО посетил проблемные строительные объекты

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинспектировал ряд строящихся объектов Петропавловска. Первым делом глава региона посетил новый микрорайон «Южный», рассчитанный на 973 участка. Сейчас здесь подводят инженерно-коммуникационные сети. За объектом закреплена бригада АО «Электромонтаж». Но, ни рабочих, ни соотвествующего оборудования здесь не видно. Сложившейся ситуацией первый руководитель области недоволен.

САЯН ЖАНГУЖИН, главный эксперт ТОО «Технадзор»:

— У нас ордер на производство строительно-монтажных работ получен от 30 мая, то есть, работы можно вести только с 30 мая. Сейчас опоры поставлены, ведём с подрядчиком контроль по проекту производства работ, то есть он на бумаге всё отразит, как и что будет работать. Согласуем с заказчиком и приступаем к работе. Сейчас первоочередная задача — подрядчик будет ставить свои производственные помещения, прорабка и прочее. Максимальное количество по графику привлечения людей здесь должно быть 143 человека.

На реализацию проекта выделили 2,8 млрд тенге. По словам градоначальника, завершить работы подрядная организация должна до конца года. После Айдарбек Сапаров посетил микрорайон «Солнечный-2». На сегодня здесь построили сети электро -и водоснабжения, дороги и установили подстанции. Подрядчик — ТОО «Альфа Север». И работы в этом направлении ещё продолжатся. Далее глава региона ознакомился с ходом строительства нового комплекса для Академии Нацгвардии. Возводить его начали в апреле 2022-го.

АРТУР ТОКУШЕВ, начальник Академии Национальной гвардии РК:

— По проекту выделено 10,8 млрд тенге. В этом году план освоения 4,7 млрд. По плану должны закончить казарму на 660 мест. Там культурно-досуговый центр возводится. Будет зал на 800 мест, плюс будет музей.

В этом году подрядная организация ТОО «ASh-stroy» планирует сдать в эксплуатацию казарму, в 2024-м — культурно-досуговый центр и спортзал. Работы пока выполнены здесь на 60%. В завершение объезда глава региона проинспектировал работы по подведению инженерно-коммуникационных сетей и благоустройству многоквартирных домов по улице Уалиханова. На объектах работает ТОО «TARAZ Energy». Но, местные власти таким положением дел неудовлетворены. Компания не укладывается в сроки, отмечает градоначальник Руслан Анбаев.



РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска:

— Мы вынуждены будем вести претензиционную исковую работу на расторжение данного договора. После того, как будет произведено расторжение, на оставшиеся виды работ мы будем объявлять конкурс. Со своей стороны мы полностью пошли на корректировку проекта. Было положительное заключение бюджетной комиссии. В данный момент вы видите, на каком этапе стоим.

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Неоднократно проводилось совещание с подрядной организацией на всех уровнях. Однако, мы видим, что после них подрядчик не принял во внимание все требования, которые областной и городской акиматы им предъявляли.



Такая же ситуация обстоит и с многоэтажками по улице Горького. Из-за некачественной работы таразских подрядчиков жители не могут заселиться в квартиры. По словам руководителя профильного управления, договор с организацией расторгнут, а после выберут нового подрядчика, который и завершит все работы.



Алишер Ашимов