В Казахстане представители правительства, экспертного и бизнес сообществ обсуждают перспективы «зеленой» повестки в стране

На днях состоялся II Международный деловой фестиваль «Qazaq Green Fest», на котором обсуждались вопросы борьбы с изменением климата и перехода к «зеленой» экономике. Мероприятие, организованное Ассоциацией ВИЭ «Qazaq Green», привлекло представителей правительства, экспертов и бизнес-сообщества.

Последние данные свидетельствуют о том, что Казахстан активно развивает возобновляемые источники энергии, стремясь к переводу 50% электроэнергии на такие источники к 2050 году. Рост мощности возобновляемых источников энергии говорит о прогрессе в сокращении выбросов углекислого газа.

В рамках конференции компания Huawei представила свое решение Huawei Digital Power, способное обеспечить экологически чистое электропитание и заменить дизельные генераторы. Также прошла выставка, на которой ведущие компании и организации продемонстрировали свои передовые технологии, услуги и продукты в секторе зеленой энергетики.