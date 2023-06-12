Закиржан Мамлютов: Прием граждан в маслихате – это олдскул

В новом выпуске программы «Мандат» — депутат Петропавловского городского маслихата Закиржан Мамлютов. Это его первый созыв: признается, что не всё еще знает, но некоторые «олдскульные» методы работы уже решительно отверг.

В интервью поговорили о проблемах третьего округа, обсудили решение маслихата о повышении тарифа на вывоз мусора, о выделении на разработку дизайн-кода города 80 миллионов тенге. А еще о независимости депутатов, об отношениях с чиновниками и о том, есть ли у депутата-новичка трудности с ОжиданиеVSРеальность.