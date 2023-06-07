4 школьников СКО дисквалифицировали за нарушения во время ЕНТ

Североказахстанские школьники продолжают сдавать ЕНТ. 19 мая стартовал основной этап сдачи тестирования на присуждение образовательного гранта. Он продлится до 5 июля. У выпускников была возможность самостоятельно выбрать день для прохождения ЕНТ. У каждого две попытки, лучший результат и пойдёт «в зачёт».



МАРИЯ ИСМАГАМБЕТОВА, главный специалист управления образования СКО:

— В основном формат ЕНТ остался прежним. Сдают 3 обязательных предмета и 2 по выбору. Обязательные: история Казахстана — 20 заданий, математическая грамотность и грамотность чтения — 15 заданий. Профильные предметы — по 35 заданий. Максимальный балл — 140. Время даётся 4 часа. Также сохраняются дополнительные 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. И для тех, кто поступает на творческие специальности, сейчас 70 минут.

Перед тем, как попасть в аудиторию для тестирования, каждый проходит обязательную идентификацию через Face ID. Это гарантия того, что вместо выпускника на ЕНТ не придёт другой человек. После — проверка металлоискателем. А на месте тестирования за каждым абитуриентом будут следить две камеры. За любое нарушение — аннулирование баллов. Меры хоть и строгие, но гарантируют честные результаты и распределение грантов, считает Инна Кучичук. Девушка усердно готовилась к тестированию. Планирует выбрать для будущей профессии инженерное направление.

ИННА КУЧИЧУК, учащаяся Пресновской общеобразовательной школы-гимназии имени И.П.Шухова:

— Мне ещё с младших классов нравится математическое направление. С математикой у меня всё хорошо. И с физикой вполне. Это очень интересный предмет, много теорий, в которых можно порассуждать. В основном мне помогали мои учителя. По физике были еженедельные консультации, мы проходили темы, которые мне непонятны.

В СК два пункта сдачи ЕНТ: в районе имени Г.Мусрепова и в Петропавловске. В последнем уже было 4 удаления абитуриентов. Двоих поймали ещё на входе со смартфонами с помощью металлоискателя. Ещё двое смогли пронести в аудиторию телефон и смартчасы, но их поймали и баллы аннулировали. Всего ЕНТ сдадут почти 2400 человек. Это 71% от общего количества выпускников.

Айгерим Хамзина