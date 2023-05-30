В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода в Петропавловске прошёл международный форум. Собрались историки, учёные, исследователи и общественные деятели со всех регионов Казахстана, а также зарубежные учёные. Участие приняли около 150 человек.

ЭЛИНА ПАУЛИ, директор РГУ «Қоғамдық келісім», г.Астана:

— Эта панельная сессия, посвящённая политическим репрессиям. Как история повлияла на «строительство» Казахстана, на то, какая страна сегодня. История уже написана. Наша главная цель и задача — сохранить мир, единство и стабильность. Одно из направлений Ассамблеи — научно-экспертные группы при вузах. Сегодня участники поделятся своими исследованиями и мыслями.

Во время форума озвучили исторические открытия, которые ранее не были известны. Участники обменивались мнениями и приводили свои исследования. Ежегодный форум проходит вот уже 13 лет. В этом году впервые его провели в СК, так как мероприятие посвятили 130-летию Магжана Жумабаева. Форум проходит в рамках международного проекта «Память во имя будущего».

АНАР БЕКБАЕВА, заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития РК:

— Проект предусматривает реализацию комплекса социально-культурных, научно-познавательных и информационных мероприятий, способствующих увековечиванию памяти периода политических репрессий и голода.

Большой интерес вызвала на форуме выставка. Это совместная работа СК государственного и архива Президента РК. Здесь представлены уникальные документы, рассказывающие о жизни и деятельности Магжана Жумабаева. Особенно интересен документ, который местные архивисты недавно получили из российского госархива в Москве.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Когда он, находясь в Москве, учился в институте литературы и искусства, одновременно преподавал в университете трудящихся Востока и был сотрудником центрального издательства. Мы видим документ литературного отдела, где имена Алихана Букейханова и Магжана Жумабаева. Находясь в Москве, он перевёл на казахский стихи М.Горького, в том числе «Буревестник».

Помимо этого представлены документы о жизни и работе североказахстанцев, которые были репрессированы. Многие имена удалось выявить благодаря работе региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Сейчас в электронной базе более 8 тысяч реабилитированных.

Айгерим Хамзина

