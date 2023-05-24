Североказахстанский кикбоксер стал двукратным чемпионом Кубка мира по кикбоксингу

Новые победы североказахстанских спортсменов! Аслан Асылбеков стал двукратным чемпионом Кубка мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Турции с 17 по 21 мая.

АСЛАН АСЫЛБЕКОВ, двукратный чемпион кубка мира по кикбоксингу:

— Провел 4 боя, соперники были из разных стран, каждый соперник был по-своему тяжелый, легких боев не было. К каждому сопернику мы строили свой тактический план на бой, который выполнили на 100% . Подготовка была отличная. Благодаря упорству, трудолюбию, дисциплине я стал чемпионом. Рахмет всем, кто поддерживал меня, верил.

Не отпускает своего сына из объятий его мама Умутжан Баймуханова. Разумеется, материнская любовь и поддержка сыграла большую роль в этой победе.

УМУТЖАН БАЙМУХАНОВА, мама двукратного чемпиона кубка мира по кикбоксингу Аслана Асылбекова:

— Очень, конечно, переживала за сына, когда он проводил бои. Конечно, как мама, я желала ему только победы, чтобы он приехал и защищал наш Казахстан. Спасибо большое спортивному комитету, спасибо тренеру.

Аслан Асылбеков — неоднократный чемпион Казахстана по кикбоксингу, член национальной сборной РК. Свой первый Кубок мира он взял в 2021 году. Рядом с мастером спорта международного класса всегда его тренер Дастан Кабденов.

ДАСТАН КАБДЕНОВ, тренер школы высшего спортивного мастерства:

— Асылбеков Аслан пришел ко мне на секцию кикбоксинга в 3 классе, ему было 9 лет. С первого дня он отличался трудолюбием. У нас впереди большие цели.

В этом году в августе пройдет чемпионат Казахстана. А после станет известно, кто отправится на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Ирландии.

Анастасия Кузнецова