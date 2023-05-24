Мажилис принял законопроект о реформе регулирования оборота сжиженного газа. Изменения направлены на обеспечение прозрачности и эффективности распределения этого ресурса. Законопроект предусматривает передачу регулирования розничных цен на газ от агентства по защите конкуренции Министерству энергетики.

Также предлагается создание прозрачной системы распределения газа, основанной на независимой процедуре получения данных о перемещении товара и фискальных операциях. Введение ограничений на участников поставочных цепочек и запрет на передачу объектов производственных комплексов третьим лицам позволят сократить посреднические схемы и обеспечить справедливую цену.

Законопроект также предусматривает приоритетные поставки газа населению и промышленным потребителям, а также изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.