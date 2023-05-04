В Сенате одобрили Соглашение об упрощении процедур обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой.

Соглашение, подписанное в апреле 2022 года в Москве, предусматривает снижение обязательств по уплате таможенных пошлин до 20% и введение понятия «генеральное обеспечение», что позволит перевозчикам оформлять одно обеспечение на несколько грузов.

Депутаты уверены, что это сократит затраты участников внешнеэкономической деятельности и поможет развитию транзитного потенциала Евразийского экономического союза.