Лайфхаками по изучению казахского языка поделилилсь активисты спикинг-клуба «Сөйле»

Как быстро заговорить на другом языке? Какие слова нужно знать, чтобы свободно общаться? Лайфхаками для изучения казахского языка делится основатель разговорного клуба «Сөйле» Яков Фёдоров. Он изучал язык самостоятельно, через постоянное общение. Достигнув отличного результата, мужчина решил делиться собственным опытом с другими. В январе этого года Яков Фёдоров вместе с друзьями решил создать проект «Менің елім — менің тілім». Сейчас клуб действует в 12 городах Казахстана.

ЯКОВ ФЁДОРОВ, основатель проекта «Менің елім — менің тілім», г.Астана:

— Сначала начали с популяризации языка. Затем мы решили записать видеокурс казахского языка, 20 уроков с известным полиглотом Владиславом Теном. Мы увидели, что большой спрос именно на встречи офлайн. Формат обучения разный. Мы используем разные методики. Например, во всех городах Казахстана участники ходят в театры, музеи, в различные заведения. Мы знакомим их с культурой. Как только потеплеет, будут проводиться уроки и на открытом воздухе.

Разговорный клуб «Сөйле» по изучению казахского языка в Петропавловске посещают 25 человек. Среди них Роман Кайзер. Юноша изучает язык с нуля и уже достиг определенных успехов.

РОМАН КАЙЗЕР, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Занятия у нас проходят не в учебном формате, а в формате разговора. С каждым занятием, обучаясь, мы уже можем обратиться в магазине, узнать что-то. Дают большие результаты. С нуля я изучил уже достаточно. На данный момент, я бы сказал, замечательный уровень. Мне очень нравятся уроки казахского. Они проходят очень душевно.

БАКЫТЖАН ТУРСЫНОВ, преподаватель казахского языка разговорного клуба «Сөйле», г.Петропавловск:

— Мы проводим занятия с помощью музыки, игр. Здесь мы обучаемся свободно выражать свои мысли. Недавно все участники посетили историко-краеведческий музей и резиденцию Абылай хана. Экскурсия прошла полностью на казахском языке. По словам ребят, они смогли понять 60-70% из выступления экскурсовода.

Вскоре ребята собираются посетить театр, где посмотрят спектакль на государственном языке. Такая практика позволяет изучить язык быстрее и эффективнее, признаются участники клуба.

Диана Салихова