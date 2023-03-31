Аким области А. Сапаров встретился с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом

Глава региона Айдарбек Сапаров встретился с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, который накануне прибыл в Петропавловск со своим первым визитом.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наша область сотрудничает на сегодня с 60 странами мира, в том числе с США. На сегодня налаживается и поддерживается высокий уровень политических отношений. Внешние торговые связи у нас растут, в целом, если нашу область и Америку взять в 1,5 раза, но в денежном выражении это мало. Всего 11 млн долларов США. Здесь нам надо будет поработать, на это обратить внимание. Если желающие инвесторы есть и хотят приехать к нам, вложить инвестиции в нашу область, мы готовы оказать всяческое содействие, создать необходимые условия. Давайте вместе поработаем. В аграрном секторе, в промышленности, месторождениях. У нас много направлений.

В Северо-Казахстанской области большой упор делается на развитие аграрной сферы. Айдарбек Сапаров рассказал, что в Петропавловске успешно функционирует представительство немецкой компании CLAAS. Аким области отметил, регион заинтересован в открытии завода крупноузловой сборки техники John Deere в Петропавловске. Она пользуется большим спросом у местных аграриев.

ДЭНИЕЛ РОЗЕНБЛЮМ, посол США в РК:

— Я очень рад слышать, что американская техника пользуется таким спросом и что ваши аграрии высокого о ней мнения. Я очень надеюсь, что мы сможем расширить присутствие John Deere в вашей области. Когда я вернусь в Астану, в посольство, я свяжусь с нашими коллегами из международной коммерческой службы министерства торговли США, и мы посмотрим, какие есть возможности для того, чтобы привлечь представителей John Deere сюда. Чтобы понять, как мы можем продвигать это сотрудничество дальше.

По словам Дэниела Розенблюма, до встречи в акимате он посетил Kozybayev University. Посол дал высокую оценку уровню подготовки студентов, которые там учатся. С ребятами, которые получат диплом местного вуза и университета Аризоны, Дэниел Розенблюм тоже встретился. Айдарбек Сапаров добавил, что в Петропавловске для иностранных преподавателей планируется построить дом. За помощью с выделением средств для этого проекта аким области обратится в профильное министерство.

Дарья Пышмынцева