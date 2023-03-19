Предприниматели идут голосовать на избирательные участки

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Активную гражданскую позицию горожане проявляют в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. Здесь находится 646-ой избирательный участок. На 14.00 часов свои голоса тут отдали более 35% прикреплённого населения.

Пришёл на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов Роман Шаров. От народных избранников молодой предприниматель ожидает многого. Прежде всего плодотворной работы на благо народа.

РОМАН ШАРОВ, предприниматель:

— Появились новые партии, новые люди. Решил сделать свой выбор в пользу своей жизни и других людей в государстве. Чтобы всё было прозрачно, развиваемся мы, разивается и государство. То есть, чтобы были взаимовыгодные отношения у нас в стране.

Этого мнения придерживаются и другие избиратели. Сделать выбор — это долг каждого казахстанца, считают они.

— Это мой долг — проголосовать, отдать свой голос за тех, кто не подведёт и будет работать для народа и за него. Ожидаю перемен к лучшему.

— Пришла и сделала свой выбор. Надеюсь, в нашей стране станет лучше. А те предложения, которые кандидаты нам обещали, обязательно сбудутся.

Политическая кампания на участке проходит спокойно. Избиратели с раннего утра проявляют хорошую активность и осознают всю важность выборов, отмечают представители комиссии избирательного участка.

АНАР НУРГАЛИЕВА, секретарь комиссии избирательного участка № 646:

— Хочу отметить, из числа избирателей есть старшее поколение. Человеку 91 год, он сам пришёл и проголосовал. Я думаю, это означает то, что ему небезразличен выбор. Также есть и те, кто первый раз голосует. 4,31: У нас не только Борки. Разные улицы есть. Например, Жастык, Алтын дала, Берёзовая, посёлок Солнечный, улицы Кизатова, Достык и так далее.

Всего в списках на 646-м участке 1900 избирателей. 5 из них проголосуют дома.

Алишер Ашимов