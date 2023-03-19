Почётный гражданин СКО Каирлы Едресов отметил важность выборов 19 марта и отдал свой голос

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— За последний год в Казахстане граждане дважды участвовали в общенациональном голосовании: 5 июня 2022-го прошел референдум по поправкам в Конституцию, 20 ноября — выборы президента. 19 марта 2023 года казахстанцы голосуют за кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихаты. От Северо-Казахстанской области на важные посты баллотируются 556 человек.

В 2021 году, когда в Казахстане проходили выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, явка избирателей едва превысила 63%. Сейчас есть все основания полагать, что активность избирателей будет гораздо выше. Благодаря изменениям в законодательство, выборы привлекают больше внимания за счет самовыдвиженцев, новых партий. Значительно обновились и опытные политические объединения. Почетному гражданину Северо-Казахстанской области Каирлы Едресову понравилась атмосфера на избирательном участке, где он проголосовал еще утром. Он отметил, что людей было там много. Все потому что граждане, на его взгляд, ждут и хотят почувствовать реальные перемены.

КАИРЛЫ ЕДРЕСОВ, Почетный гражданин СКО:

— Новый Казахстан, с новыми идеями, возможностями. Это все направлено на то, чтобы улучшить социально-экономическое развитие нашей республики, жизнь наших людей. Голосуя, я посмотрел, что не одни и те же лица, идет очень большая ротация, это радует. Достойным отдал свой голос.

В общей сложности в депутаты нижней палаты Парламента и маслихаты баллотируются 14 207 кандидатов. Из них 556 — североказахстанцы. Самый молодой кандидат — 2000 года рождения, самый старший — 1947-го. На один мандат претендуют более 3 человек. Каирлы Едресов считает, главное, чтобы избранные депутаты были готовы решать насущные проблемы, которые беспокоят население.

КАИРЛЫ ЕДРЕСОВ, Почетный гражданин СКО:

— Это снабжение людей качественной питьевой водой, улучшение наших дорог, в ближайшее время мы ждем, что газ придет в нашу область. Это будет одна из больших побед. Эти факторы повлияют на то, что наши жители не будут от нас уезжать.

В Северо-Казахстанской области 19 марта смогут проголосовать более 384 тысяч человек. Больше 160 тысяч избирателей проживают в областном центре. После выборов в соответствии с Конституцией перед вновь избранным Мажилисом правительство подаст в отставку. В обновленном Парламенте будут обсуждать кандидатуры на должности министров и других членов правительства. Но произойдет это только после завершения голосования. Оно продлится до 20.00.

Дарья Пышмынцева