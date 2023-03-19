На тракторе к избирательному участку приехал работник коммунальной службы

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Активное голосование идёт и на избирательном участке под номером 547. Это средняя школа №14 им.Ю.Гагарина. Всего отдать свой голос здесь планируют 1850 избирателей.

Голосовать североказахстанцы идут охотно. Избиратели приходят прямо с рабочего места, чтобы исполнить свой гражданский долг. Булатбек Каримов — работник коммунальной службы. Мужчина выкроил минутку из плотного графика. Отдать голос за кандидатов он приехал на тракторе.

БУЛАТБЕК КАРИМОВ, работник коммунальной службы:

— Сейчас поеду на работу. Убирать снег, вычищать. Время выбрал, заскочил. Начальник в курсе, предупреждён. Все должны голосовать. Особенно мы. Подавать пример младшему поколению. Мы же все патриоты. Должны свою страну защищать, голосовать. Я так считаю.

До 12:00 часов дня Отдали свой голос здесь чуть меньше половины избирателей. Приходят пожилые, а также студенты, впервые участвующие в выборах.

МИХАИЛ ЯРЫШЕВ, председатель комиссии избирательного участка № 547:

— С 7 часов утра народ идёт голосовать. Кто-то идёт один, кто-то семьями. На нашем участке 4 человека, которые придут голосовать в первый раз в своей жизни. Для них у нас есть приятный бонус. Что приятно — пришёл голосовать в 7:30 утра. И получил подарок небольшой. Надеемся, трое других исполнят свой гражданский долг и до 20:00 часов придут голосовать.

Каждый голосующий верит в светлое будущее и ожидает от будущих народных избранников решительных действий.

— Тихо, спокойно. Есть время подумать, за какого голосовать.

— Конечно, чтобы после этого жизнь всё-таки неможно улучшилась. Чтобы хоть какая-то стабилизация была. Конечно, этого бы хотелось.

— Вообще, все выборы не пропускаю. А так, смотрю, народ ходит, голосует. Значит, верит в наше будущее. Светлое будущее детей наших и внуков.

— Надеюсь, будем мирно и тихо жить. Спокойная старость. А детям счастья желаю.

Диана Салихова