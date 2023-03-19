Аким СКО Айдарбек Сапаров проголосовал на избирательном участке №595

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Мы находимся на 595-м избирательном участке. Он находится в областном центре творчества детей и юношества. С раннего утра сюда приходят горожане, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата. На протяжении месяца избиратели знакомились с их предвыборной программой и отмечали для себя самое важное и нужное.

Одним из первых проявил активную гражданскую позицию глава региона Айдарбек Сапаров. Оставить свой голос первый руководитель области пришёл вместе с супругой. После проголосовлаи его заместители и градоначальник Руслан Анбаев. Они считают, что проявить гражданскую сознательность и политическую грамотность должен каждый казахстанец. С раннего утра на избирательный участок приходят люди «золотого» возраста. 89-летний Николай Орлов сегодня сделал выбор. Труженик тыла надеется, что депататы оправдают доверие народа.

НИКОЛАЙ ОРЛОВ, труженик тыла:

— Перемен хороших всегда надо ожидать. На то мы и выбираем депутатов. Хорошей дальнейшей жизни всем казахстанцам и Казахстану.

Опустила бюллетени в урну и Толкын Назарова. На избирательный участок женщина пришла вместе с супругом.

ТОЛКЫН НАЗАРОВА, жительница г. Петропавловска:

— Я думаю, для нового Казахстана выбор каждого казахстанца — это его право. Все кандидаты, я думаю, достойные люди. Все программы, которые предлагали кандидаты, я думаю, они направлены на то, чтобы Казахстан развивался, народ процветал.

Всего к избирательному участку №595 прикреплено более 1 300 человек. Из них 10 — это труженики тыла. На 10 часов утра свой выбор здесь сделали 10% прикреплённого населения.

КАНАТ САДУАКАС, председатель избирательной комиссии №595:

— При открытии первому избирателю, который проголосовал, был подарок. Также подарки были и для тех, кто голосует впервые и у кого сегодня день рождения. Активность избирателей средняя. Потому что с утра приходят пожилые люди, а молодёжь — после обеда.

Алишер Ашимов