19 марта жители Петропавловска и Бесколя могут добраться до избирательных участков бесплатно

19 марта в день внеочередных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов для горожан и гостей областного центра проезд в общественном транспорте бесплатный. Первые автобусы вышли на линию в 6.30 утра. Таким образом, при желании избиратели могли бесплатно добраться и проголосовать на своих участках сразу после их открытия. 19 марта в областном центре на линию вышли 120 единиц общественного транспорта. Они передвигаются по 19-ти маршрутам.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— К этой акции также присоединяется пригородный маршрут № 101 «Петропавловск-Бесколь», на котором в черте города и в посёлке Бесколь жители тоже пользуются бесплатным проездом. Сделана эта акция для удобства жителей города, чтобы все могли добраться до своих избирательных участков и отдать свой голос. Практически все маршруты города вышли на работу в штатном режиме и до конца рабочего дня продолжат свою деятельность.

Дарья Пышмынцева