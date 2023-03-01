Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Глава государства поздравил казахстанцев с Днём благодарности. Касым-Жомарт Токаев отметил, праздник напоминает о том, что в самые тяжёлые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, а также оставался верен высоким гуманистическим идеалам и неизменно проявлял милосердие и сострадание.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Сегодня в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм! Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.



Алишер Ашимов