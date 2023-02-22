Новости МТРК 21.02.2023

Главные темы выпуска:

Заместитель председателя центральной избирательной комиссии Константин Петров приехал в северный регион. Команда МТРК расскажет, как в области проходит подготовка к внеочередным выборам депутатов Мажилиса и маслихатов.



5 млрд тенге неэффективно расходовал горакимат за последние 3 года. Какие еще нарушения борцы с коррупцией выявили в работе местного исполнительного органа?

Страх, тревога, обиды. Как помочь ребенку справиться с негативными эмоциями? Практические советы от психолога в этом информационном выпуске.