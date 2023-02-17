Станут ли школы под профессиональной охраной действительно безопасными?

После трагедии, которая случилась в четвертой школе Петропавловска 13 февраля, когда ученик с топором напал на сверстников, вопрос безопасности казахстанских школ стали обсуждать на самом высоком уровне. По всей стране начались проверки, звучат поручения срочно изыскать средства и недостатки устранить. Действительно, в большинстве местных школ нет качественной системы безопасности. Но, как показывает многолетний опыт изучения проблемы во всем мире, предупредить подобные трагедии только лишь обеспечением охраны школ невозможно. Мы решили внимательно изучить научные труды социологов и криминалистов, посвященные этой теме, которые доказывают, что одними только запретами обществу не предотвратить подобные преступления.

Насилие в школах — относительно редкое событие, но для него уже существует специальный термин: масс-шутинг. Эта проблема современного общества, как ни странно, характерна в большей степени для развитых стран – США лидирует по количеству подобных случаев, у наших ближайших соседей, в России, зарегистрировано четыре эпизода с огнестрельным оружием и полтора десятка с пневматическим и холодным. Так в чем настоящая причина масс-шутинга, существует ли единый профиль нападающего и известен ли обществу действенный способ предотвратить подобные трагедии и обезопасить себя? Давайте разбираться.

Самые известные случаи школьных нападений

Далеко не первый, но, пожалуй, самый известный случай массового насилия в учебном заведении произошел в школе Колумбайн в штате Колорадо. В апреле 1999 года двое старшеклассников пришли в школу с четырьмя единицами огнестрельного оружия, убили тринадцать человек, а после застрелились сами. Это событие легло в основу многих документальных и художественных фильмов и книг, стало основой для диссертаций социологов и криминалистов, в общем, получило широкую известность далеко за пределами США, в том числе и в виде фанатиков-подражателей.

Так, например, Владислав Росляков застреливший двадцать человек в коллежде в Керчи в 2018 году был одет в белую футболку с надписью “Ненависть” – такой своеобразный трибьют парням из Колумбайна, надевшим в день Х черные футболки с надписью “Ярость”. А Ильназ Галялиев, устроивший бойню в гимназии в Казани, отправился туда замотавшись в шарф с надписью “Бог”, что тоже вероятнее всего было данью убийцам из Колумбайна (журнал, в который один из них изливал свою ненависть к человечеству назывался “Дневник Бога”). Нет нужды перечислять все подобные случаи, они едва ли не точь-в-точь повторяют друг друга: некто переодетый причудливым образом (маски, плащи, футболки с говорящими надписями) заявляется в публичное место с оружием, учиняет там расправу над сверстниками без видимых причин путем случайного отбора, а после кончает с собой или получает суровое наказание.

Чем объясняется подобное поведение

Первый вопрос, который возникает у каждого, что толкает этих людей на подобное преступление? Что с ними не так?

Тщательно изучив вопрос, мы будем опираться на теорию, выдвинутую в докторской диссертации социолога Джоэля Капеллана, которая кажется на сегодняшний день самой здравомыслящей и научно-обоснованной. В ней он предположил, что поведение масс-шутера куда более походит на поведение самоубийцы, нежели убийцы. Типичный убийца пытается скрыть следы совершаемого преступления и избежать наказания, тогда как в случае с школьными нападениями происходит ровно наоборот. В сорока процентах случаев нападающие кончают жизнь самоубийством, оставшихся убивают при задержании, либо сажают на огромный срок (подростку, который совершил нападение в петропавловской школе, грозит до 10 лет лишения свободы, а прямо сейчас он находится следственном изоляторе).

Многие противоречия в мотивах такого рода преступников снимаются, стоит нам лишь принять гипотезу, что масс-шутинг это экстремальная форма суицида, вызванная недостатком социальной интеграции. Такое кровавое “уйти, громко хлопнув дверью” и попытка (разумеется чудовищная и неудачная с точки зрения здорового человека) получить внимание и уважение, которые в обычной жизни и более здоровыми способами личности получить не удается. Версия ученого подтверждается и другими исследованиями, так, например, статистика секретной службы США показывает, что более половины таких преступников демонстрировали признаки депрессии.

Есть ли известный обществу способ борьбы с этой проблемой

Такая теория так же частично объясняет, почему эта проблема характерна именно для современного общества, хотя по сравнению с прошлыми столетиями мы стали более благополучны и нравы наши значительно смягчились. Однако отчуждение по праву считается болезнью нашего общества и не всякий оказывается способен справиться с этим здоровыми способами. Это подтверждается некоторыми современными исследованиями и дает огромное поле для работы по предотвращению подобных преступлений. Эта работа, главным образом, заключается в создании и способствовании здорового климата в любом коллективе. Так, например, некоторые исследователи масс-шутингов предлагают создавать специальные школьные советы, где старшие школьники будут посредниками в решении конфликтов – не с помощью насилия, а путем переговоров.

Иными словами, главная идея самых прогрессивных современных исследований этой проблемы заключается в том, что в любом коллективе, особенно в школьном, должно быть комфортно всем участникам этого коллектива. А учащимся должна быть предоставлена (и поощрена) возможность помогать тем, кому сложнее дается учеба или социальные коммуникации. Это потребует серьезных перемен и долгой, вдумчивой и аккуратной работы как со стороны учителей и школьных психологов, так и со стороны родителей учащихся и самих учащихся.

Так что решение таких сложных вопросов вовсе не исчерпывается одними лишь рамками на входе и охраной, а психологический климат влияет на ситуацию больше, чем мы привыкли думать.