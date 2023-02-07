413 тысяч тонн льготного дизтоплива выделят аграриям для посевной. Чтобы не допустить дефицита дизтоплива и обеспечить равномерную загрузку нефтеперерабатывающих заводов, поставки солярки будут проводиться равномерно по графику, начиная с февраля, сообщает пресс-служба минсельхоза. Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль составит 222 тысячи тенге за тонну с нефтеперерабатывающего завода. С учётом расходов по доставке конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20% дешевле рыночных цен на АЗС.

На период поставок дизтоплива будет проводиться ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с завода по регионам. Отмечу, в 2023 году посевные площади будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 млн га. Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свёклой. Также ожидается рост посевных овощных, бахчевЫх культур и риса.



Айгерим Хамзина

REL POST ID: