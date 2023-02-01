Чат для подростков, желающих обучаться в вузе МВД, создадут полицейские СКО

Североказахстанские полицейские совместно с представителем Костанайской академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева посетили школы Петропавловска. Престиж профессии полицейского, бесплатное обучение, офицерское звание, диплом, открывающий возможность работать в любом направлении правоохранительной деятельности. О преимуществах обучения в вузах системы МВД — из первых уст.

Серик Едресов, начальник кафедры Костанайской академии МВД РК им. Ш.Кабылбаева:

— В настоящее время нахожусь в г. Петропавловске, работаю в рамках профориентационной работы. Моя основная цель — пригласить выпускников школ поступить в Костанайскую академию МВД РК, рассказать им о преимуществах нашей академии.

Время визита выбрано не случайно. Пока у ребят есть возможность определиться с выбором, подготовиться к ЕНТ, где требуется набрать не менее 50 баллов, привести себя в хорошую физическую форму. Областные полицейские взяли номера телефонов у заинтересовавшихся ребят. Их включат в чат WhatsApp, где можно будет проконсультироваться, получить полезную информацию.

Евгений Тибенко, учащийся 10 класса СШ № 4

— Сегодня к нам пришли сотрудники полиции, которые рассказали о Костанайской академии МВД. Я узнал много полезного для себя, думаю, что в дальнейшем могу даже поступить туда.

Костанайская академия занимается подготовкой сотрудников административного блока. В их число входят участковые инспекторы полиции, ювенальные полицейские, миграционная служба, патрульная полиция и другие подразделения. По всем вопросам поступления на службу в органы внутренних дел можно обращаться в подразделения полиции по месту проживания.