В РК могут измениться цены на молочную продукцию

В Казахстане могут подорожать молочные продукты. Такие данные опубликовали на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Глава «Молочного союза Казахстана» Владимир Кожевников отметил, что причиной подорожания молочных продуктов может стать изменение подходов к субсидированию. По расчетам предпринимателя, для производства 1 кг сливочного масла необходимо 22 кг молока. С учетом стоимости продукции, без учета прочих затрат предприятий, только себестоимость сырья составит около 4 тысяч тенге. По информации отечественных переработчиков молока, в минсельхозе при выборе способов поддержки отрасли исходили из рекомендаций антикоррупционной службы. Представители молокозаводов просят оставить механизм субсидирования без изменений и не навязывать населению дополнительные расходы.