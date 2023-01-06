90% погибших при пожаре — люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения





Дрова и щепки возле печки, отсутствие притопочного листа и женщина изрядно подшофе. Такую картину увидели спасатели и полицейские во время очередного рейда. В этом частном доме Рабочего посёлка проживает женщина с инвалидностью. Она прикована к постели. Вместе с ней находится сноха, которая имеет пристрастие к алкоголю. Факт злоупотребления спиртным повышает риски того, что люди просто не смогут выбраться из охваченного огнем дома. Спасатели обнаружили здесь многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.





А вот в этом доме спасатели с полицейскими были месяц назад. За это время хозяева не удосужились устранить неисправности. Оставленная без присмотра электроплита, обваливающаяся печь, ветхая проводка. Всё осталось в таком же состоянии.





Я Вам в прошлый раз говорил заделать эти щели, отделка внешняя вообще рушится. Печка начнет выделять угарный газ. А если это произойдет ночью, вообще не проснетесь. Первого числа парень молодой сгорел в частном доме. Он начал разжигать печь бензином. Если б он был трезвым, он бы смог выйти из дома, а так потерял жизнь из-за того, что был пьяным.



В прошлом году буквально в соседнем доме мужчина уснул пьяным с сигаретой. Как следствие — пожар и летальный случай. Казалось бы, такие примеры должны быть поучительны. Но, практика показывает обратное.



ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска

— В 90% случаев гибель на пожаре происходит в состоянии алкогольного опьянения. Человек в состоянии алкогольного опьянения эвакуироваться самостоятельно из горящего дома не может. 2.17Следите за отопительной печью у себя в доме, следите за электропроводкой. То, что сотрудники управления по ЧС совместно с полицейскими ходят и разъясняют, все это обязательно к исполнению. Это поможет сохранить жизнь вам, вашим родным и соседям.



Такие рейды полицейские и ЧС-ники проводят на ежедневной основе. В зоне особого внимания — лица, злоупотребляющие алкоголем.

Анастасия Кузнецова