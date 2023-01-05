Морозы до -38 градусов прогнозируют синоптики в январе

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Начало января выдалось тёплым и снежным. Тем не менее месяц готовит для североказахстанцев сюрпризы. Уже на следующей неделе погода станет строже и принесёт морозы. Синоптики прогнозируют до -38 градусов.

Стужа, метель и ветер до 15-20 м/с — такова середина месяца. Варежки лучше не забывать и шарф завязывать потуже. А вот в конце второй декады температура воздуха будет колебаться от 20 до 28 градусов мороза ночью, и от 10 до 15 днём. В последних числах января погода станет благосклонней к долгим прогулкам и активному отдыху.



ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 15-20, на севере области 25 мороза, днём до 5-10, на севере области 15 мороза. Затем — колебание температуры воздуха ночью от 20-25 до 15-20.

Так холодно, как было 13 января в 1940 году, не будет. Тогда столбик термометра показал 44,3 градуса мороза. А вот аномально жарко для зимнего месяца было в 1948-м. Новый год встречали при температуре воздуха +4,5 градуса. В 2023 в СКО средняя температура за месяц ожидается -16 -18 градусов, что ниже нормы на 1 градус.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО: — Количество осадков за месяц ожидается около нормы — 12-25 мм. Снег ожидается в середине и во второй половине первой, в начале и в середине второй, в начале и в конце третьей декады. Ветер 15-20 м/с, метель прогнозируется часто в течение месяца. Туман вероятен в начале второй и третьей декад.

Жители и гости города «ловят» момент и наслаждаются тёплой погодой, катаются на горках и гуляют по украшенной площади. Готовы ли североказахстанцы к морозной неделе?

— Погода нравится. Когда будут морозы, буду дома сидеть. В -38 куда пойдешь.

— Мы привыкли ко всем морозам и всем тёплым дням. Мы — североказахстанцы. У нас резко континентальный климат.

— Сегодня тёплая погода. Мы приехали сюда покататься на горках.

— Я в первый раз вижу зиму. У нас в Алматы такой зимы нет. 27 //00:21 — Катаюсь на горках, гуляю.

