COVID-19: новый штамм «Цербер» выявили в Казахстане

В Казахстане выявили опасный штамм коронавируса «Цербер». Согласно данным минздрава, в ноябре заболеваемость выросла в 1,6 раза, с 453 до 725 случаев в неделю. По словам вице-министра здравоохранения Айжан Есмагамбетовой, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче. Показатель репродуктивности инфекции во всех регионах выше единицы. Это свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса населения. За последний месяц еженедельная заболеваемость в ряде областей выросла в несколько раз. Чтобы обеспечить безопасность населения, казахстанцам доставили 200 тысяч доз вакцины «Pfizer».