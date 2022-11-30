В 2023 году в ТОО «АБД Орманы» запустят новый углевыжигательный цех

Углевыжигательный цех ТОО «АБД Орманы» в с. Бесколь Кызылжарского района открылся три года назад. Здесь перерабатывают некондиционную древесину. Из-за потери технических качеств в хозяйственных целях, например для заготовки дров, такой материал использовать нельзя. Зато он отлично подходит для производства древесного угля. За месяц в цехе получают 120 тонн продукции.



СЕРИК ИМАМБЕКОВ, бригадир ТОО «АБД Орманы», Кызылжарский район:

— Штат рабочих — 25 человек. Работают сутки через двое. Сутки работают, двое отдыхают. В смене работают 7 человек. В среднем не меньше 150 тысяч они получают. Питание бесплатное. Есть дом, там рабочие переодеваются, есть, где мыться, кухня. Здесь же есть на территории у нас дома для рабочих, если негде жить или далеко добираться. Кто-то с семьями даже живет.

По соседству с действующим углевыжигательным цехом появился новый. Он заработает в январе 2023-го. Они идентичны по мощности и оборудованию. Его завезли из России. Трудоустроить здесь планируют 35 человек. На старте предприятие, ориентированное на производство древесного угля, поддержали в республиканском фонде науки. Там выделили грант в размере 279 млн тенге. На эти деньги был построен первый цех, товарищество приобрело необходимую технику, а еще возвело большую и современную теплицу.

СЕРМУХАМЕТ ОРАЛУЛЫ, учредитель ТОО «АБД Орманы», Кызылжарский район:

— Для наших внуков, детей мы должны оставить не просто голые степи, мы должны вести посадку. Если гектар вырубил, два гектара посадил. На сегодня все знают, что в дефиците посадочный материал. Мы выращиваем свой материал, который используем для посадки в наших лесничествах. Под эгидой фонда науки с нами работают в теплице наши кандидаты наук из университета. Они занимаются разведением редких сортов, которые будут у нас выращиваться.

Речь идет о хвойных деревьях. Кроме того, в теплице выращивают саженцы березы. Древесный уголь, который производит ТОО «АБД Орманы», реализуют в Петропавловске, Алматы, Астане и Костанае. Большой спрос на североказахстанскую продукцию есть как на внутреннем рынке страны, так и на внешнем, отметил учредитель ТОО «АБД Орманы» Сермухамет Оралулы. А еще добавил, что их уголь может стать отличным сырьём для отечественных металлургических предприятий.