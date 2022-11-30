Что изменилось в работе прокуроров с новым законом?

Для защиты общественных интересов. 18 ноября текущего года вступил в силу новый Конституционный закон «О прокуратуре». Этот статус поставил его выше обычных законов и актов. Новшество прокуроры обсуждали за круглым столом с судьями и госорганами.

ЖАСЛАН СМАГУЛОВ, начальник управления прокуратуры СКО:

— Новеллой является то, что теперь прокурор по своей инициативе в случае нарушения прав бизнеса или вмешательства в деятельность бизнеса со стороны контролирующих и госорганов, прокурор имеет право незамедлительно проводить проверку в целях защиты прав бизнеса.

01.39 Допустим налоговый орган, вышестоящий областной аппарат проверял эти факты, то теперь мы можем сами инициативно проверить деятельность налогового органа.

И распространяется это на все госорганы, которые могут нарушить права бизнеса. Раньше прокуроры ждали заключения от вышестоящих органов, теперь могут действовать сами, напрямую инициировать проверку. И согласовывать это как раньше с генпрокуратурой не нужно. Ещё одно новшество — прокуроры теперь могут давать указания и в досудебных расследованиях административных дел.

ГУЛЬМИРА ДАНИЯРОВА, судья специализированного межрайонного административного суда СКО:

— В суде прокурор выступает для дачи заключения по определённым делам. Это налоговые, таможенные, бюджетные споры, там, где оспариваются действия государственного судебного исполнителя. Прокурор может выступать в суде в качестве истца и ответчика. Для этого в новом законе прокурор наделён полномочиями.

Прокуроры могут помочь качественно составить дело, направить указания, чтобы помочь в расследовании.