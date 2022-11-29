В библиотеке им.Шухова провели музыкальную гостиную

В клубе «Sana» центральной городской библиотеки им.Шухова состоялась музыкальная гостиная. Основная его задача — пропаганда и популяризация государственного языка, казахской литературы и устного народного творчества.

АЛТЫНАЙ СЫЗДЫКОВА, методист городской библиотеки им.И.Шухова

— Этот клуб открыли для взрослой категории людей — от 50 лет и старше. Сюда входят наши местные писатели, поэты, общественность. Молодежь сегодня мало говорит на государственном языке, поэтому мы привлекаем в наш клуб молодежь, студентов, курсантов военного института.

Кто поможет обучить самому важному, если не старшее поколение, чтить достояние национальной культуры и знать свой родной язык? Сегодня на мероприятии собрались члены литературно-музыкального клуба «Sana». Их всего 25 человек. Пригласили сюда деятелей культуры, преподавателей, ветеранов труда, молодежь.

МАРАЛ ЗЕЙНЕЛ-ГАБИКЫЗЫ, член Союза журналистов РК

— В этом году мы провели много мероприятий на разные темы. Одно из них — «Судьба языка — судьба страны». Значение языка следует объяснять населению, потому что людей, говорящих на государственном языке, становится меньше. Также нам важно изменить отношение к государственному языку. Сегодня мы решили провести встречу в национальном стиле. Будем петь песни, читать стихи.

Клуб «Sana» объединяет людей, увлеченных литературой, склонных к словесному искусству , а также популяризирует произведения местных писателей.