ХК «Qulager» уступил ХК «Aqtobe» в домашнем матче

ХК «Qulager» принял на своем льду команду из Актобе. В рамках чемпионата РК среди мужских команд — Pro Hokei Ligasy сезона 2022-2023. На 28 ноября ХК «Aqtobe» находится на 6-м месте турнирной таблицы, ХК «Qulager» на 7-м.

Местная команда не сразу влилась в игру и почти в самом начале матча пропустила шайбу в свои ворота. Гол забил игрок под 8-м номером — Илья Овечкин. Игроки ХК «Aqtobe» отлично показывают себя в нападении, но и соперники активные, хорошо отбивают атаки. В этом матче много силовых столкновений. Команды не уступают друг другу.

ДИАНА САЛИХОВА — корреспондент:

— Первый гол забили спустя 18 секунд игры. Сейчас уже завершается первый период и на табло тишина. Смогут ли хозяева льда дать отпор команде из Актобе, или период так и завершится со счетом 0:1 в пользу гостей?

Много атак на ворота «Qulager-а», но, вратарь ловит каждую шайбу. Так и завершается первый период.

ВИТАЛИЙ ШУЛЬГА, защитник ХК «Qulager»:

— Немножко проспали начало первого периода. Будем выходить исправляться. Если добавим скорости, то будет преимущество. Будем играть, конечно, на победу.

Несобранность местной сборной заметили и зрители. Тем не менее, продолжают поддерживать своих земляков, несмотря ни на что.

БЛИЦ:

— Как-то ребята не собраны. Какая-то нервозность чувствуется. Нет командной игры. На мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Ребятам и тенерскому составу виднее. — Мне нравится. Вообще, нравится, да. Живая игра. Нет застоев. Динамика радует, это хорошо.

— Мы пришли поболеть за «Кулагер». Поддержать наших спортсменов. Любым спортсменам нужна поддержка. Мы активно болеем. Желаем нашим ребятам победы. Игра тяжелая, соперники сильные. Давят и давят.

Во втором периоде команды начали играть жёстче. Было несколько удалений. Долгое время счёт на табло не менялся и продолжал показывать 1:0 в пользу ХК «Aqtobe». Следующий гол зрители увидели только в третьем периоде на 57 минуте матча. Артём Подшендялов из Qulager-а» сравнял счёт. Актюбинцам этот исход не понравился, и спустя ещё 8 секунд шайба полетела в ворота местной сборной. Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей из Актобе. Следующий матч состоится 29 ноября в 19:00.